Barbara Schöneberger: Führerschein weg! Geständnis beim Goldenen Lenkrad 2026

Humorvoll, ungefiltert und sympathisch ehrlich: Wir haben Moderatorin Barbara Schöneberger auf dem Roten Teppich der Jubiläumsgala zum 50. Goldenen Lenkrad im Axel-Springer-Haus in Berlin getroffen!

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Ausgerechnet beim wichtigsten Autopreis Europas muss die beliebte Entertainerin eine pikante Beichte ablegen: Es gab wieder Post aus Flensburg! Nach zahlreichen Punkten droht Barbara Schöneberger nun tatsächlich ein kurzes Fahrverbot. Im Interview erklärt sie mit viel Selbstironie, warum sie sich selbst trotzdem als „Straßenverkehrs-Ermöglicherin“ sieht, weshalb Geschwindigkeitsbegrenzungen für sie bisher eher wie unverbindliche Empfehlungen wirkten und wie sie den Alltag ohne Führerschein mit Drahtesel und Taxi bewältigen will.