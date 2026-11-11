Vom Bergdoktor zur Bestseller-Autorin: Ronja Forcher kündigt zweites Buch für 2027 an

Bergdoktor-Star Ronja Forcher

Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin – und gefeierte Autorin: Ronja Forcher hat mit ihrem Debütwerk „Für immer an meiner Seite“ (Droemer Knaur)* ein Phänomen geschaffen. Nach über 110 Lesungen vor ausverkauften Rängen in Deutschland, Österreich, Südtirol und Belgien ist der Spiegel-Bestseller von 2025 so gut wie vergriffen.

Nun legt die 30-jährige Tirolerin nach: Im kommenden Jahr 2027 erscheint ihr zweites Werk „Welcher Mensch willst du mit 90 gewesen sein“ – ein poetisches und zutiefst persönliches Sachbuch über Generationenbande, Mut und weibliche Stärke.

Auf Reisen mit Oma Heidi: Das Geheimnis eines erfüllten Lebens

Ausgangspunkt für das neue Buch ist eine simple, aber eindringliche Antwort ihrer fast 90-jährigen Großmutter Heidi auf die Frage nach dem Glück:

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»Die Dinge haben sich ergeben und dann habe ich sie mit Freude getan.«

Diese Worte begleiten Ronja Forcher in ihr neues Lebensjahrzehnt. Gemeinsam mit Oma Heidi bricht sie von ihrer Heimat Tirol auf eine Reise in die Berge und zu ihren persönlichen Sehnsuchtsorten auf. Zwischen physischen Herausforderungen und emotionalen Wegmarken sprechen die beiden Frauen über das, was Generationen verbindet: Widerstandskraft, Zusammenhalt und die Kunst, der Härte des Lebens mit Liebe zu begegnen.

25 Jahre vor der Kamera

Neben ihren Erfolgen auf dem Buchmarkt bleibt Ronja Forcher ihren Wurzeln treu: Aktuell steht sie für die 20. Staffel der ZDF-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ vor der Kamera. Seit 25 Jahren prägt sie als Lilli Gruber das TV-Publikum – und beweist nun erneut, wie vielseitig ihre Geschichte weitergeht.

„Welcher Mensch willst du mit 90 gewesen sein“ erscheint 2027 bei Droemer Knaur.

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