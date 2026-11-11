VW-Boss Oliver Blume verrät: Im Käfer geheiratet & so retten wir die Autoindustrie!

Persönlich, sympathisch und mit klarem Blick in die Zukunft: Wir haben VW- und Porsche-Chef Oliver Blume auf dem Roten Teppich der 50. Jubiläumsgala des „Goldenen Lenkrads“ im Axel-Springer-Haus in Berlin gesprochen! Im Interview verrät der Spitzenmanager eine ganz besondere Anekdote: Sein allererstes Auto war ein VW Käfer, den er nicht nur als Student auf großen Reisen fuhr, sondern in dem er auch seine Frau heiratete – und den er bis heute voller Stolz besitzt. Neben der Faszination für Fahrdynamik und klassisches Design spricht Oliver Blume aber auch Klartext zur aktuellen Lage der deutschen Automobilindustrie. Er erklärt, wie deutsche Autobauer mit Sicherheit, Qualität und autonomem Fahren gegen den internationalen Wettbewerb punkten können und welche Hausaufgaben bei Kosten und Technologie gemacht werden müssen, um die Branche erfolgreich aus der Krise zu führen.