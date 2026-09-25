Windelwechsel-Maschine: Moritz Bleibtreu sehr persönlich über seine besonderen Fähigkeiten…

Humorvoll, geerdet und überraschend philosophisch: Wir haben Schauspiel-Star Moritz Bleibtreu beim Kindertag 2026 getroffen. Im zweiten Teil unseres Interviews zeigt sich Moritz von seiner humorvollen Seite und erklärt stolz, warum er beim Windelwechseln mittlerweile der absolute Profi im Haushalt ist. Doch der Schauspieler wird im Gespräch auch tiefgründig: Er verrät, warum er dem Begriff „Erziehung“ eher skeptisch gegenübersteht und weshalb Selbstreflexion, Respekt und Liebe zu Hause beginnen müssen, bevor man mit dem Finger auf die große Politik zeigt. Außerdem spricht Moritz Bleibtreu ganz offen über seinen persönlichen Glauben, zitiert sein tägliches Lebensmotto für mehr Gelassenheit und fordert augenzwinkernd endlich sein versprochenes Überraschungsei ein! #moritzbleibtreu #windeln #familie 0:00 Der Rekord-Wickler: Moritz Bleibtreu bezeichnet sich als Windelwechsel-Maschine 0:18 Respekt & Liebe: Sein Rezept für eine bessere und friedlichere Gesellschaft 1:10 Vor der eigenen Haustür kehren: Warum er Erziehung hinterfragt und Politik skeptisch sieht 1:52 Sein Gelassenheits-Gebet: Das persönliche Lebensmotto von Moritz Bleibtreu 2:15 Nicht religiös, aber gläubig: Woher der Schauspieler seine spirituelle Kraft nimmt 2:36 Süße Gelüste: Humorvolle Beschwerde über fehlende Überraschungseier 2:50 Papa-Workout: Wie Sohn und Beruf ihn ohne viel Sport fit halten 2:58 Wunschlos glücklich: Sein Blick auf die Zukunft