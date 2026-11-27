Chryssanthi Kavazi gehört zu den bekanntesten deutschen Film- und Fernsehschauspielerinnen – einem Millionenpublikum ist sie vor allem als „Laura Lehmann“ in der RTL-Erfolgsserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) sowie durch zahlreiche TV-Auftritte und Bühnenprojekte bekannt. Gemeinsam mit Schauspielkollege und Ehemann Tom Beck erwartet sie gerade ihr 3. Kind. Wir haben die hochschwangere Schauspielerin bei der Weltpremiere der Young Show „SPOOKY“ im Friedrichstadt-Palast in Berlin zum herzlichen Interview getroffen! Im Gespräch berichtet Chryssanthi Kavazi offen, dass sie eine leichte Grippewelle erwischt hat, ihr Bauch bei der dritten Schwangerschaft gefühlt immer weiter wächst und sie ihren Sohn heute erstmals mit in den Show-Trubel bringt – inklusive Vorfreude auf gemeinsame Theater- und Weihnachtstraditionen. Zudem verrät sie, dass sie Weihnachten wohl zwischen Umzugskartons verbringt, hält das Zimmer fürs Baby noch geheim und erklärt, warum sie zwar an Gott glaubt, übersinnlichen Erfahrungen aber lieber aus dem Weg geht.