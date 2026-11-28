Yvonne Woelke ist als Model, Schauspielerin und Reality-TV-Persönlichkeit bekannt – einem breiten Publikum unter anderem durch Formate wie „Forsthaus Rampensau Germany“, „Das große Promi-Büßen“ oder „Promis unter Palmen“ sowie verschiedene Film- und Fernsehauftritte. Wir haben sie auf dem Roten Teppich der Premiere des Horrorfilms „Brute 1986“ zum offenen Interview getroffen! Im Gespräch macht Yvonne Woelke unmissverständlich klar, was sie sich in der Liebe wünscht: Statt Kleinigkeiten erwartet sie Romantik, gerne 100 Rosen statt nur einer, Humor, finanzielle Unabhängigkeit und einen Partner, der sie auf Händen trägt. Zudem spricht sie darüber, dass sie aktuell fleißig datet, sich für ihren Ex-Partner Peter Klein und dessen neues Liebesglück freut – und sich sogar vorstellen kann, irgendwann freundschaftlich zu viert auf seiner Finca zu sitzen. Abschließend blickt sie auf ihre Entscheidung als Kopfdenker zurück, erklärt, warum sie keine romantischen Gefühle mehr für Peter hegt, und verrät ihre Pläne für die nächsten Jahre: Reisen auf die Malediven und nach New York an Weihnachten sowie ein mögliches neues Horrorfilm-Projekt mit Regisseur Marcel Walz in Los Angeles.