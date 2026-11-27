Ronja Forcher und zahlreiche Prominente packten mit an und ein…

(Foto: WHY NOT MEDIA / Gerald Matzka)

Es ist längst zu einer schönen vorweihnachtlichen Tradition in der Hauptstadt geworden: Zahlreiche Prominente aus Politik, Fernsehen und Gesellschaft haben am Mittwoch im Bikini Berlin wieder tatkräftig mit angepackt, um obdach- und wohnungslosen Menschen eine Freude zu bereiten. Auf Einladung von Unternehmer Maximilian Seitz und Schauspielerin Ronja Forcher („Der Bergdoktor“), die auch durch die Veranstaltung führte, kamen rund 15 bekannte Persönlichkeiten zum bereits sechsten „Charity Promi Pack“ zusammen.

Ronja Forcher und Maximilian Seitz (Foto: WHY NOT MEDIA / Gerald Matzka)

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) ließ es sich nicht nehmen, selbst mit Hand anzulegen. Gemeinsam mit weiteren Unterstützern wie ZDF-Moderator Tim Niedernolte, der CSU-Bundestagsabgeordneten Anja Weisgerber sowie Schauspielkollege Frank Kessler und Journalistin Ilka Peemöller befüllte er an langen Packtischen fleißig die Geschenke für den guten Zweck. Insgesamt wurden 500 prall gefüllte Weihnachtstüten zusammengestellt. Darin befinden sich neben warmer Kleidung auch wichtige Kosmetik- und Hygieneartikel sowie haltbare Lebensmittel und Getränke.

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Die Spenden gehen in diesem Jahr an den Berliner Verein strassenfeger e.V., der sich bereits seit 1994 um wohnungslose und bedürftige Menschen kümmert. In der kommenden Woche sollen die Tüten im Rahmen eines internen Weihnachtsmarktes des Vereins direkt an die Empfänger übergeben werden – ein wichtiges Zeichen der Solidarität in der kalten Jahreszeit.

Ronja Focher, Ilka Peemöller und Maximilian Seitz (Foto: WHY NOT MEDIA / Gerald Matzka)