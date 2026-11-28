Heike Makatsch zählt zu den bekanntesten und vielseitigsten Schauspielerinnen Deutschlands – einem Millionenpublikum ist sie unter anderem durch Kinofilme wie „Männerpension“, „Tatsächlich… Liebe“, „Die Bücherdiebin“ und „Das Leben ist nichts für Feiglinge“ sowie durch preisgekrönte TV- und Bühnenrollen bekannt. Wir haben sie bei der Weltpremiere der Young Show „SPOOKY“ im Friedrichstadt-Palast in Berlin zum unterhaltsamen Interview getroffen! Im Gespräch blickt Heike Makatsch auf ihre eigenen familiären Verbindungen zum Friedrichstadt-Palast und zur Young Show zurück, beschreibt die enorme Disziplin und Gemeinschaft der jungen Darsteller – und erzählt, wie sie sich abseits klassischer Horrorfilme wirklich gruselte, als nachts in der Einöde Kröten und dicke Geckos ins Haus kamen. Außerdem spricht sie offen darüber, wie wenig wir oft von den größeren Zusammenhängen und natürlichen Kreisläufen verstehen – und verrät zum Schluss mit einem Lächeln, dass rund um Weihnachten Hundebabys ins Haus stehen und sie sich gerade in die Welpenpflege hineindenkt.