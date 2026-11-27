Der Geist von Königin Luise ist eine der Hauptfiguren bei „Spooky Charlottenburg“

Weltpremiere im Friedrichstadtpalast in Berlin. Die neue Young Show „Spooky Charlottenburg“, aufgeführt von Kindern und Jugendlichen, entführt das Publikum in das prächtige Schloss Charlottenburg, in dem plötzlich die Geister erwachen. Inspiriert von Königin Luise, deren 250. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, erwartet die Besucher eine geistreiche Show mit royalem Flair, voller Mut, Spannung und vor allem Freundschaft.

Für die Show gab es Standing Ovations.

Auf dem Premierenteppich posierten Prominente wie Heike Makatsch, die hochschwangere Chryssanthi Kavazi, Wolfgang Bahro, Luise Befort, Isabell Horn, Enie van de Meiklokjes, Klaudia Giez, Tina Ruland, Louise Befort, Johannes Heinrich oder Nadine Warmuth.

Heikie Makatsch

Heike Makatsch erzählte: „Ich habe ja auch schon einige Berührungen mit dem Friedrichstadtpalast und auch mit der Young Show gehabt, weil meine Töchter hier auf der Bühne standen und auch das ganze Prozedere mitgemacht haben vom Casting über dreimal die Woche trainieren.“ Wann sich Heike Makatsch zuletzt gegruselt hat? „Ich habe letztens in einem Haus, das wirklich in der Einöde lag, übernachtet und da kamen auch Kröten ins Haus und so dicke Geckos. Die musste ich dann in so eine Tasse hinein und rausmanövrieren. Das war schon anspruchsvoll…“

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Chryssanthi Kavazi mit rundem Babybauch

Chryssanthi Kavazi kam zwar ohne Ehemann Tom Beck, dafür mit Baby im Bauch. Chryssanthi: „So langsam wird es immer noch größer und ich frage mich, wann es irgendwann aufhört. Aber ja lieber so, als wenn es zu klein bleibt. Das ist das dritte Kind. Ich glaube von Schwangerschaft zu Schwangerschaft wird der Bauch einfach größer.“ Ob das Kinderzimmer blau oder rosa sein wird? „Das ist eine gute Frage. Das verrate ich nicht!“

Tina Ruland

Tina Ruland schwärmte über die neue Show: „Ich finde das sensationell. Ich finde gerade, dass junge Ensemble vom Friedrichstadtpalast extrem professionell und gut und es zeigt halt einfach auch, dass junge Menschen was anderes machen als einfach zu daddeln und am Computer sitzen, sondern wirklich auch eine Begeisterung für ihre Stücke aufbringen und etwas erarbeiten und ganz viel Verantwortung übernehmen.“

Nadine Warmuth

Nadine Warmuth machte sich Gedanken über Geister und Übersinnliches und erklärte: „Ich glaube, dass da mehr ist, als wir bislang so begriffen haben. Da bin ich ja auch gar nicht allein mit. Ich glaube schon an eine Energie auf jeden Fall, die um uns herum ist, die auch nicht verloren geht…“

Beim Schlussapplaus gab es jedenfalls Standing Ovations im Friedrichstadtpalast. Die Show Spooky Charlottenburg ist für die gesamte Spielzeit bereits so gut wie ausverkauft.

Schauspieler Lars Pape

Influencerin Klaudia Giez