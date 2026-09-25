Weltpremiere: BRABUS erobert die Meere mit Superyacht – Constantin Buschmann @Monaco Yacht Show 2026

Weltpremiere auf der Monaco Yacht Show 2026: Der Bottroper Luxushersteller BRABUS erobert das Meer und präsentiert seine allererste eigene Superyacht! BRABUS steht für extrem luxuriöse High-Performance-Fahrzeuge. Doch im Yachthafen von Monaco setzte das Traditionsunternehmen noch einen drauf und enthüllte vor den Augen der Weltöffentlichkeit die spektakuläre „BRABUS AB110“! Das Projekt entstand in engster Kooperation mit dem italienischen Edelschiffbauer AB Yachts (Viareggio). Die Eckdaten dieser ersten BRABUS-Jacht sind schier atemberaubend: Mit einer Länge von rund 34 Metern (110 Fuß) bietet sie Platz für bis zu zehn Gäste. Neben dem gewohnt edlen Interieur und dem aggressiv-sportlichen BRABUS-Design überzeugt vor allem die Performance: Furchtlose 5.817 kW (7.800 PS) katapultieren das Schiff auf eine Höchstgeschwindigkeit von 48 Knoten (ca. 90 km/h) über das Wasser! Wir haben BRABUS-CEO Constantin Buschmann direkt vor Ort in Monaco zum Exklusiv-Talk getroffen! Im Interview verrät er die Hintergründe der neuen Modellreihe und gibt einen Ausblick auf das anstehende 50-jährige BRABUS-Firmenjubiläum, bei dem mit der BRABUS AB150 bereits der nächste 150-Fuß-Gigant folgen wird. Zusätzlich spricht der CEO gewohnt ehrlich über seinen jetlagged Alltag zwischen den USA und Monaco, das Erbe seines Vaters, den Wandel von BRABUS zum internationalen Luxus-Designhaus und seine persönliche Meinung zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Luxus-Segment. Ein absolut faszinierendes Interview für alle Fans von BRABUS-Supercars, Megayachten und Spitzen-Ingenieurkunst aus Bottrop! #brabus #superyacht #monaco