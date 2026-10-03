Deutscher „James Bond“ Star packt aus: So schnappte sich Ludger Pistor die Rolle in „Casino Royale“

Unglaublich ehrlich, herrlich humorvoll und gewohnt sympathisch: Wir haben Kult-Schauspieler Ludger Pistor auf der Bertelsmann Party 2026 getroffen! Im TIKonline.de-Talk blickt der beliebte Charakterdarsteller auf seine beeindruckende Karriere zurück – und packt dabei eine sensationelle Hollywood-Anekdote aus! Mit viel Schalk im Nacken verrät Ludger Pistor, warum deutsche Schauspieler in internationalen Blockbustern wie James Bond oft nur wegen deutscher Filmfördergelder landen. Noch genialer ist die Geschichte seines eigentlichen Castings für "Casino Royale“: Als die englische Casterin ihn nach dem ersten Versuch schon nach Hause schicken wollte, verlangte Pistor mit den Worten "Ich kost doch gar nichts, ist doch umsonst!“ einfach eine zweite Chance. Er spielte die Szene völlig überzogen und komisch – und brachte damit am Ende sogar den Regisseur zum Lachen! Am Ende des Gesprächs wird Ludger Pistor ganz gelassen: Auf die Frage nach seinen Wünschen und Träumen für die Zukunft antwortet der Bond-Star überraschend ehrlich und geerdet. #jamesbond #film #kino