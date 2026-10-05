Nana Mouskouri (91): Küsschen und Bundesverdienstkreuz von Bundespräsident Steinmeier

Musiklegende Nana Mouskouri wurde in Berlin mit Bundesverdienstkreuz geehrt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte der Griechin die Auszeichnung in seinem Amtssitz am Spreebogen in Berlin. Als Kind erlebte die Sängerin die Besatzung durch die deutsche Wehrmacht. Dennoch kam sie 1961 nach Deutschland und begann ihre Weltkarriere hier. Bei der Verleihung zeigte Nana Mouskouri sehr emoational. Auch Frank-Walter Steinmeier war angetan und gab der Musik-Ikone sogar ein Küsschen…