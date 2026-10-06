Bundesverdienstkreuz für Till Brönner: „Musik ist die Sprache der Diplomatie!“

Große Ehre in Berlin: Jazz-Trompeter und Ausnahmekünstler Till Brönner wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet! Direkt im Anschluss an die feierliche Verleihung gibt der weltbekannte Musiker ein persönliches Statement ab. Statt sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, sieht der Künstler die Auszeichnung als großen Ansporn für die Zukunft – denn ans Rentenalter denkt Till Brönner noch lange nicht! Besonders in Zeiten aktueller globaler Krisenherde hebt Brönner die unersetzliche Rolle der Kultur hervor: „Musik ist die Sprache der Diplomatie.“ Er ist überzeugt, dass die Bühne nach dem Ende gegenwärtiger Konflikte ein zentraler Ort sein wird, um Menschen über Sprach- und Ländergrenzen hinweg wieder miteinander zu verbinden und Frieden zu stiften. Ein starkes und inspirierendes Statement eines der bedeutendsten deutschen Musiker unserer Zeit!