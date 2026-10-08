Gisèle Pelicot honorée à Berlin : Son message d’espoir et de transmission (Brigitte Award 2026)

Une soirée placée sous le signe du courage, de l'engagement et de l'humanité : Découvrez notre entretien avec Gisèle Pelicot lors de la cérémonie du BRIGITTE Award à Berlin. Lors de cette édition spéciale, le magazine féminin allemand BRIGITTE a mis à l'honneur sept femmes exceptionnelles qui font preuve de détermination, brisent le silence et s'engagent activement pour la justice, la démocratie et la solidarité. À cette occasion, Gisèle Pelicot a reçu le prix d'honneur pour sa dignité exemplaire et son rôle de modèle à travers le monde. Dans cet échange empreint d'émotion, elle revient sur son lien tout particulier avec l'Allemagne, où elle a passé de très belles années pendant son enfance, et explique comment elle souhaite aujourd'hui transmettre sa force à toutes celles qui en ont besoin pour qu'elles ne se sentent plus jamais seules.