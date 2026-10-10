Liebes-Comeback mit Wayne Carpendale? Annemarie reagiert überraschend ehrlich!

Offen, entspannt und bemerkenswert ehrlich: Wir haben Moderatorin Annemarie Carpendale bei der Coke Light Experience Party in Berlin getroffen! Im exklusiven Interview spricht der TV-Star erstmals ganz gelassen über die Schlagzeilen der letzten Wochen und die Trennung von ihrem Ehemann Wayne Carpendale. Trotz des Liebes-Aus zeigt sich die Moderatorin völlig entspannt: Beide verstehen sich weiterhin blendend, reisen sogar gemeinsam für F1-Moderationsjobs nach Singapur und sehen sich fast täglich. Auch auf das viel diskutierte Thema, trotz Trennung weiterhin zusammen zu wohnen, findet Annemarie ehrliche Worte: Es sei aktuell der genau richtige Weg für beide – ohne zu wissen, was die Zukunft bringt. Auf die Frage nach einem möglichen Liebes-Comeback gibt die Moderatorin schließlich eine überraschende Antwort…