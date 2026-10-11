Was Collien Fernandes zu sagen hat: Ihr Mut macht allen Frauen Hoffnung! (Brigitte Award 2026)

Ein starkes Zeichen für Zivilcourage und Gerechtigkeit: Wir haben Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes beim BRIGITTE Award 2026 in Berlin getroffen! An diesem besonderen Abend wurde Collien Fernandes mit dem begehrten Sonderpreis für ihren jahrelangen, unermüdlichen Einsatz gegen Grenzüberschreitungen und Anfeindungen im digitalen Raum ausgezeichnet. Im Interview spricht sie über den erfreulichen Meilenstein, dass der neue Gesetzentwurf zum Schutz von Betroffenen endlich das Kabinett passiert hat. Gleichzeitig macht die Moderatorin deutlich, dass Frauen weiterhin laut und fordernd bleiben müssen, bis der rechtliche Schutz vollends verankert ist. Collien gibt tiefgründige Einblicke in den Austausch mit anderen Betroffenen, erklärt, wie wichtig das Ausleuchten von Dunkelfeldern ist, und berichtet erfreut darüber, dass ihre Arbeit sogar schon Einzug in juristische Studiengänge hält. In 2026 wurde bekannt, dass sich Collien Fernandes und Ehemann Christian Ulmen nach 14 Ehejahren getrennt haben. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter. #collienfernandes #brigitteaward