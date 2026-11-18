Der Revlon Powermove.

Wer auf der Suche nach einem neuen Haartrockner ist, stolpert schnell über Luxus-Modelle von Dyson, ghd, T3 oder Zuvi, die mehrere hundert Euro kosten. Doch nicht jeder möchte ein Vermögen für das tägliche Styling ausgeben. Genau hier setzt Revlon mit dem One-Step PowerMove an. Er verspricht High-End-Technologie zum Drogerie-Preis (den Preis nennen wir weiter unten). Aber hält das Gerät, was es verspricht? Wir haben uns die Stärken und Schwächen des kompakten Föhns genau angeschaut.

Das Konzept: Was macht den PowerMove so besonders?

Der Revlon One-Step PowerMove* bricht mit dem klassischen Design klobiger Föhns. Das Geheimnis liegt im Inneren: Ein digitaler, bürstenloser Motor (BLDC-Motor), der mit bis zu 110.000 Umdrehungen pro Minute rotiert. Diese Technologie kennt man sonst eher aus der Premium-Klasse. Das Ergebnis ist ein Föhn, der laut Hersteller halb so groß, aber doppelt so leistungsstark wie viele traditionelle Modelle ist.

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Die Vorteile: Warum sich der Kauf lohnt

Federleichtes Handling: Mit einem Gewicht von nur rund 300 Gramm ist der PowerMove ein absolutes Leichtgewicht. Wer langes Haar hat und minutenlang föhnen muss, wird diesen Punkt lieben – müde Arme gehören der Vergangenheit an.

Enorme Windgeschwindigkeit: Der digitale Motor erzeugt einen fokussierten, schnellen Luftstrom. Das Haar wird nicht durch extreme Hitze, sondern durch die pure Luftkraft getrocknet, was die Föhnzeit spürbar verkürzt.

Intelligenter Hitzeschutz: Dank eines eingebauten NTC-Sensors wird die Temperatur der Luft konstant überwacht (bis zu 500-mal pro Sekunde). Das schützt die Haarstruktur vor dem Austrocknen und beugt Spliss vor.

Vielseitiges Zubehör (4-in-1): Im Lieferumfang sind gleich vier Aufsätze enthalten. Besonders spannend sind der Ansatz-Lifting-Kamm für schnelles Volumen und der Smooth & Shine Aufsatz, der fliegende Haare mittels Coanda-Effekt anlegt und für ein glänzendes Finish sorgt.

Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis: Während man für ähnliche Technologie bei anderen Marken oft 300 bis 400 Euro auf den Tisch legen muss, wechselt der Revlon-Föhn meist für weit unter 100 Euro den Besitzer.

Die Nachteile: Was man vor dem Kauf wissen sollte. Wo viel Licht ist, gibt es meist auch etwas Schatten. Auch der PowerMove ist nicht perfekt:

Haptik und Material: Um den Preis niedrig und das Gewicht gering zu halten, setzt Revlon stark auf Kunststoff. Der Föhn fühlt sich dadurch weniger „luxuriös“ an als die teure Konkurrenz und wirkt optisch nicht ganz so edel.

Kein magnetisches Zubehör: Die vier Aufsätze werden mechanisch aufgesteckt oder gedreht, nicht magnetisch. Das Wechseln der Aufsätze erfordert also etwas mehr Fingerspitzengefühl.

Lautstärke-Frequenz: Er ist zwar insgesamt leiser als alte, klobige Föhns, allerdings erzeugen digitale Motoren konstruktionsbedingt ein eher hochfrequentes, pfeifendes Geräusch. Das ist Geschmackssache und gefällt nicht jedem Ohr.

Fazit: Für wen eignet sich der Revlon PowerMove?

Der Revlon One-Step PowerMove ist ein echter Preis-Leistungs-Kracher. Wer dünnes, normales oder strapaziertes Haar hat und ein leichtes, schnelles Gerät für den Alltag sucht, macht hier absolut nichts falsch. Die Performance des Motors und die Vielfalt der Aufsätze sind für diese Preisklasse phänomenal.

Wer hingegen Wert auf eine ultra-hochwertige Premium-Verarbeitung legt und magnetische Aufsätze vermisst, muss tiefer in die Tasche greifen. Den Dyson Supersonic Natural gibt es zum Beispiel für rund 300 €*. Für alle anderen ist der PowerMove eine der besten Budget-Alternativen auf dem aktuellen Markt und kostet UVP 69,99€*. Am Black Friday sogar noch günstiger…

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