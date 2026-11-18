Der kleine und der große Lord: Uwe Kröger und Eike Onyambu

Frenetischer Applaus am Potsdamer Platz in Berlin. Den berühmten Film von 1980 kennt wohl jeder. Nun gibt es auch das Musical. Bei der Welturaufführung des Musicals „Der Kleine Lord“ wurde einer ganz besonders gefeiert: Uwe Kröger. Deutschlands berühmtester und erfolgreichster Musicaldarsteller wurde bejubelt in seiner Rolle des „alten Lords“ Graf von Dorincourt, Großvater des kleinen Lords. Das Musical geht total ans Herz und sorgt für Emotionen beim Publikum. Dafür sorgte auch der zweite Hauptdarsteller Eike Onyambu in der Rolle des kleinen Lords. Ein wenig anders als im berühmten Kultfilm und auf den Werbeplakaten des Musicals hat der kleine Lord auf der Bühne übrigens keine blonden Haare. Eike spielt seine Rolle grandios!

Eike Onyambu spielt eine Hauptrolle in „Der kleine Lord“ und verkörpert Cedric „Ceddie“ Errol

Weihnachtlich und geht ans Herz: Das Musical m“Der kleine Lord“

Uwe Kröger (61) zeigte sich sehr bewegt und lobte nicht sich sondern sein Team: „Ich habe selten erlebt, dass ein Buch so toll ist. Eine Musik, die so auf den Punkt ist und Darsteller, die wirklich vom Feinsten sind. Es ist so wunderbar, minutiös ausgesucht. So tolle Künstler und so tolle Kollegen. Ich schwebe ein bisschen im Glück. Ich bin überwältigt gerade!“

Musical-Superstar Uwe Kröger

Das Musical und die Geschichte vom kleinen Lord begeisterte auch prominente Gäste der Weltpremiere.

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Gayle Tufts

Gayle Tufts sagte uns: „Ich glaube es hat zu tun mit Liebe und Akzeptanz mit Familie mit Zugehörigkeit. Das sind alles Themen, die wir heute auch haben. Vielleicht mehr als jemals.“

Schauspieler Johannes Heinrichs

Johannes Heinrichs erklärte: „Das Stück ist zeitlos. Es lohnt sich so sehr mit Kinderaugen durch die Welt zu gehen und einfach die Güte zu sehen. Und das Positive in jedem Menschen zu sehen und sich nicht den Kopf zu zerbrechen über Vorurteile und so weiter. Das macht diese Stück so einzigartig.“

Noch bis Jahresende ist das Musical im Blue Max Theater Berlin zu sehen. Im kommenden Jahr geht es in weitere Städte.

„Der kleine Lord“ Eike Onyambu (MItte) mit Uwe Kröger und Linda Rietdorff

Uwe Kröger als Grafe von Dorincourt

Eike Onyambu als kleiner Lord, auch bekannt als Cedric „Ceddie“ Errol

Schlussapplaus bei der Weltpremiere