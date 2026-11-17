Humorvoll, nostalgisch und herrlich ehrlich: Wir haben Moderatorin Barbara Schöneberger auf dem Roten Teppich beim „Goldenen Lenkrad 2026“ im Axel-Springer-Haus in Berlin getroffen! Im exklusiven Interview blickt Deutschlands Entertainment-Queen zurück auf ihr allererstes Auto: Einen weißen Nissan Sunny, den sie zum 18. Geburtstag von ihrer Tante geschenkt bekam. Mit viel Witz erzählt sie, wie ihre Eltern damals während der ersten Monate im Auto um ihr Leben fürchteten, wo vielleicht auch so mancher Kuss stattfand und welche wilden Erinnerungen sie an spontane Roadtrips nach Frankreich verbindet – wo so lange gezeltet und Baguette gegessen wurde, bis die Kohle alle war.

Barbara Schöneberger