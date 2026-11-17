Daniel Abt gehört zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Motorsport- und Auto-Szene: Als ehemaliger Formel-E- und Langstrecken-Rennfahrer sowie einer der erfolgreichsten Auto-YouTuber und Content Creator im deutschsprachigen Raum erreicht er regelmäßig ein Millionenpublikum. Wir haben ihn auf dem Roten Teppich der 50. Jubiläumsgala des „Goldenen Lenkrads“ im Axel-Springer-Haus in Berlin zum exklusiven Interview getroffen! Im Gespräch verrät der Motorsport-Profi, welches besondere Highlight sein allererstes Auto war – ein VW Golf GTI – und warum er es im Alltag abseits der Rennstrecke oft ganz entspannt mit Tempomat angehen lässt. Zudem gesteht Daniel Abt mit einem Schmunzeln seine erste Verkehrssünde, die ihm einst einen Punkt wegen eines Rotlichtverstoßes einbrachte. Besonders deutlich wird er bei der Frage nach der Zukunft der deutschen Automobilindustrie: Statt einem reinen Preiskampf hinterherzulaufen und austauschbare Modelle zu bauen, sollten sich die Hersteller wieder auf ihre eigene Identität besinnen und Fahrzeuge entwickeln, die Menschen nachhaltig begeistern.