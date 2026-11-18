Sky du Mont 2022 mit seiner Freundin Julia Schütze in Berlin

Schauspieler Sky du Mont (79) und die österreichische ORF-Moderatorin Julia Schütze (50) gehen getrennte Wege. Wie das People-Magazin „BUNTE“ in seiner aktuellen Ausgabe (48/2026) und online berichtet, erfolgte das Ende der Partnerschaft einvernehmlich und ohne Groll.

Gegenüber „BUNTE“ erklärte der Schauspieler die Gründe für die Trennung offen: „Wir haben uns auseinandergelebt. Aber wir sind friedlich, es gibt keinen Streit und auch kein böses Blut.“ Zugleich nahm der 79-Jährige die Verantwortung ausdrücklich auf sich: „Ich möchte auch betonen, dass es an mir liegt, nicht an Julia.“ Statt Wehmut blickt der Hamburger gelassen auf seinen neuen Lebensabschnitt: „Ich habe heute keine Angst mehr vor dem Alleinsein. Ich bin viel sicherer geworden und auch nicht mehr so verletzlich. Ich bin im Reinen mit mir.“

Sky du Mont und ORF-Moderatorin und Podcasterin Julia Schütze

2022 traf TIKonline.de Sky du Mont und Julia Schütze bei einer Veranstaltung in Berlin. Sie sagte uns damals, was sie an ihm so schätzt: „Seine liebevolle Art, seinen Humor… Es ist eigentlich all das, was ich mir jemals von einem Mann gewünscht habe. Das es das wirklich gibt, hätte ich mir nie vorgestellt.“

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Sky du Mont zählt seit Jahrzehnten zu den profiliertesten und beliebtesten Film- und Fernsehschauspielern Deutschlands – einem Millionenpublikum ist er unter anderem durch Kinohits wie „Der Schuh des Manitu“, „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“ sowie internationale Produktionen wie Stanley Kubricks „Eyes Wide Shut“ bekannt. Seine Beziehung zu Julia Schütze hatte der Schauspieler im Jahr 2022 öffentlich gemacht.

Schauspieler Sky du Mont mit seiner Julia Schütze 2022 in Berlin

Vor der Partnerschaft mit der Österreicherin war Sky du Mont insgesamt viermal verheiratet und ist Vater von drei Kindern: Seine erste Ehe führte er von 1972 bis 1979 mit der Schauspielerin Helga Lehner. Von 1981 bis 1986 war er mit der französischen Schauspielerin Diane Stolojan verheiratet – aus dieser Verbindung stammt sein erster Sohn. Seine dritte Ehe mit dem Model Cosima von Borsody dauerte von 1992 bis 1995. Seine längste Ehe führte du Mont schließlich von 2000 bis 2016 mit dem Model und der Moderatorin Mirja du Mont, mit der er eine gemeinsame Tochter und einen gemeinsamen Sohn hat.