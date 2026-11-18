Dagmar Frederic zählt zu den größten und beliebtesten Entertainerinnen Deutschlands: Seit Jahrzehnten steht die Sängerin, Moderatorin und Musical-Darstellerin auf den großen Bühnen und begeisterte ein Millionenpublikum in Kult-Sendungen wie „Ein Kessel Buntes“ (damals noch in der DDR). Wir haben die schlagfertige Künstlerin auf dem Roten Teppich der PALAZZO Berlin Premiere 2026 zum herrlich unterhaltsamen Exklusiv-Interview getroffen! Mit 81 Jahren sprüht Dagmar Frederic nur so vor Energie und Lebensfreude. Im Gespräch erzählt sie von ihrem prall gefüllten Tournee-Kalender, ihrem Ehemann Klaus – der sie zuverlässig zu allen Auftritten chauffiert – und davon, warum die beiden an freien Tagen am liebsten die Herbstsonne auf den Landstraßen genießen. Zudem verrät sie mit viel Humor, weshalb bei ihr schon im November die Weihnachtsgans vom Vorjahr auf den Tisch kommt und der Weihnachtsbaum aufgestellt wird, wie am zweiten Feiertag mit der ganzen Großfamilie und Wildschwein „richtig Bambule“ herrscht – und warum sie den Jahreswechsel nach einer gemeinsamen Talkshow mit Wolfgang Lippert traditionell arbeitend auf der Insel Usedom verbringt.