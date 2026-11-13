Schauspieler über Klimaschutz und Nachhaltigkeit: Natalia Wörner macht sich Luft

Schauspieler fürs Klima: Die Green Actors Lounge

Anlässlich der Weltklimakonferenz 2026 hatte man zur „Green Actros Lounge“ nach Berlin eingeladen. Im eleganten „Stue Hotel“ erschienen Natalia Wörner, Gesine Cukrowski, Friedrich Liechtenstein, Steve Windolf, Rebecca Immanuel, Annabelle Mandeng, Steffen Groth oder Katherina Gerhardt. Im Fokus stand der gemeinsame Austausch um das, was Schauspieler bei der Arbeit am Filmset, aber auch jeder einzelne zum Klimaschutz beitragen kann. Auch gab es Gedanken und Reaktionen auf die Weltklimakonferenz in Antalya, an der Bundeskanzler Friedrich Merz nicht teilnimmt.

Natalia Wörner bei der Green Actors Lounge

Natalia Wörner bringt das auf die Palme. Sie spricht Klartext: „Es ist peinlich und es ist so schade und es ist doch gerade dieses Jahr jedem Klappstuhl klar geworden, in welcher Klima-katastrophalen Situation wir sind. Der Hitzesommer, die Starkregen und so weiter. Wie kann man gerade jetzt da mit Nicht-Präsenz glänzen? Es ist für mich ein Rätsel… Macron ist auch nicht da, es ist nicht nur Merz der nicht da ist, sondern auch andere wichtige europäische Staaten, von denen man natürlich erwarten würde, dass sie da sein müssen. Und nicht nur aus symbolischen Gründen. Sondern wirklich, um bestimmte Dinge zu durchdringen und auch umzusetzen. Im Moment rudert alles zurück. Trump hat es vorgemacht und alle machen es nach. Auch durch Passivität imitiert man so einen Trottel!“

Gesine Cukrowski

Auch Gesine Cukrowski findet, dass die Politik sich mehr einbringen muss und sagte: „Hört einfach den Fachleuten zu. Es gibt genug Wissenschaftler die erklären, was passiert. Das jetzt noch zu negieren und nicht ernst zu nehmen, ich habe da gar keine Worte für ehrlich gesagt!“ Die Schauspielerin erzählte uns auch über das, was sie fürs Klima tut: „Ich vermeide Flüge schon seit Jahren. Ich mache das alles wenn möglich mit dem Zug. Wenn ich mit dem Auto fahre, habe ich ein E-Auto und kann das auch wirklich nur jedem empfehlen. Es ist wirklich ein befreiendes Gefühl zu wissen, dass man da nichts in die Luft bläst.“

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Katharina Gerhard

Kurios: Um ein Zeichen zu setzen trugen die Prominenten ganz besondere Kleidung. Katharina Gerhardt erklärte: „Ich fand das Thema spannend, Nachhaltigkeit, und ich fand es auch ganz toll, dass die Gäste gebeten worden, etwas nachhaltig Produziertes oder Altes oder Recyceltes anzuziehen.“

Steffen Groth

Steffen Groth trug ebenfalls nachhaltige Kleidung. Er verriet: „Zum einen habe ich diesen Anzug von meinem Vater geerbt und diese Schuhe sind noch aus der Zeit, als ich noch nicht vegan war, die sind aus Leder. Ich habe die aber schon 35 Jahre, die sind sehr gut gepflegt…“

Rebecca Immanuel

Für Rebecca Immanuel sind verschiedene Dinge im Alltag wichtig: „Dass ich fast ausnahmslos im Bioladen einkaufen kann. Für mich und meine Familie. Dass ich andere Waschmittel benutze. Ich putze zu Hause tatsächlich mit Natron und Zitronensäure. Die kleinen Dinge. Ich hole nicht die ganze Chemiekeule raus.“ Warum Nachhaltigkeit wichtig ist, erklärt sie so: „Weil es einfach ganz wichtig ist, dass wir den Planeten, auf dem wir leben, nicht nur für uns, sondern vor allem für unsere zukünftigen Generationen erhalten. Und wie das geht mit einer guten Wirtschaftlichkeit, so dass die Menschen trotzdem in Lohn und Brot stehen, das ist eben dieser schmale Grat, den wir finden müssen, und ich bin mir sicher, dass wir Wege und Lösungen finden, dass es gelingt.“

Annabelle Mandeng

Annabelle Mandeng tut auch einiges für Nachhaltigkeit: „Indem ich viel Fahrrad fahre, indem ich die Öffentlichen benutze, indem ich versuche wirklich dahin zu schauen, wo ökologisch angebaut wird, was Tierhaltung angeht, bis hin zu den Pflanzen, was auch immer. Aber ich versuche auch, vor allem im eigenen Dunstkreis mich ethisch wertvoll zu verhalten. Das ist mir wichtig, eben auf meinen Karma-Konto zu achten.“

Friedrich Liechtenstein mit „supergeilen“ Finmgernägeln

Auch Friedrich Liechtenstein macht sich seine Gedanken: „Ich weiß nur, dass es immer heißer wird und dass Leute sterben weil es so warm ist. Und vielleicht muss man auch kurzfristig handeln, dass die Klimaschäden schneller reguliert werden. Natürlich langfristig sowieso… Ich wohne in Wien und Berlin. Wien ist sehr weit weg und ich tue mir das an und fahre mit dem Zug tatsächlich. Aber die Deutsche Bahn ist so gemein. Man verliert manchmal so viel Lebenszeit und wird dann so sauer und dann muss ich doch fliegen.“