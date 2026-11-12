Tina Ruland: So verdient sie jetzt Geld mit ihren Füßen!

Humorvoll, schlagfertig und absolut entspannt: Wir haben Schauspielerin Tina Ruland auf dem Roten Teppich beim „Goldenen Lenkrad 2026“ im Axel-Springer-Haus in Berlin getroffen! Im Interview verrät der beliebte TV- und Kinostar, wie ein harmloses Urlaubsfoto und die wöchentliche Instagram-Rubrik „Happy Feet Friday“ den Grundstein für ein ganz neues, ungewöhnliches Online-Projekt legten. Seit ein paar Wochen monetarisiert Tina Ruland ästhetische Aufnahmen ihrer Füße – und hat dabei jede Menge Spaß.

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Offen und mit viel Selbstironie spricht sie darüber, wie viel bisher dabei herumgekommen ist, wo ihre klaren Grenzen liegen und warum sie über kritische Stimmen aus dem Netz nur herzlich lachen kann. Ein sympathisches, ehrliches und herrlich unverkrampftes Star-Interview aus Berlin!