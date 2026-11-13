Nach Sat.1-Schock: Chris Wackert verrät erstmals, wie es für ihn wirklich weitergeht!

Offen, reflektiert und voller Aufbruchstimmung: Wir haben TV-Moderator Chris Wackert auf dem Roten Teppich der Esquire Townhouse Party im Kino International Berlin getroffen! Nach seinem überraschenden Abschied vom „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ nach zehn erfolgreichen Jahren spricht Chris Wackert im persönlichen Interview ganz offen über die überwältigenden Reaktionen der Zuschauer, große Dankbarkeit und seinen Mut zum Neuanfang. Zudem räumt er mit Wechsel-Spekulationen auf („Ich gehe jetzt nicht zu RTL – noch nicht!“) und verrät, dass bereits im Januar sein eigener Podcast an den Start geht. Neben seiner Definition von gutem Stil – privat bevorzugt er übrigens am liebsten bequeme Sportklamotten – gibt der Moderator nach einem ereignisreichen Jahr auch seltene private Einblicke und verrät mit einem Schmunzeln, mit welchen Eigenschaften man sein Herz erobern kann. Denn auch in der Liebe gab es Veränderungen: Nach zwölf gemeinsamen Jahren und sieben Jahren Ehe hatten sich Chris Wackert und RTL-Moderatorin Steffi Brungs getrennt. Ein sympathisches, ehrliches und entspanntes Gespräch über Loslassen, Humor und neue Wege!