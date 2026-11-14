Tennis-Legende Boris Becker ehrlich: Punkte in Flensburg & „sportlich-aggressiver“ Fahrstil!

Direkt, unterhaltsam und mit klaren Grenzen: Wir haben Tennis-Legende Boris Becker auf dem Roten Teppich der 50. Jubiläumsgala des „Goldenen Lenkrads“ im Axel-Springer-Haus in Berlin getroffen! Im Interview blickt der dreimalige Wimbledonsieger zurück auf seine automobilen Anfänge – als er mit 17 Jahren im Ford Escort und noch ganz klassisch mit Gangschaltung seinen Führerschein machte. Offen gesteht Boris Becker, ein schlechter Beifahrer zu sein und auf der Autobahn gerne mal „sportlich-aggressiv“ Gas zu geben, wenn kein Tempolimit gilt. Dass das in der Vergangenheit auch schon zu Punkten in Flensburg und Geldstrafen führte, gibt er mit einem Schmunzeln unumwunden zu. Als das Gespräch am Ende auf den anstehenden doppelten Geburtstag in seiner Familie gelenkt wird, zieht der Sportstar allerdings konsequent einen Schlussstrich: „Ich bin hier wegen der Autos.“ Spiel, Satz und Sieg für Boris.