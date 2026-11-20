Armin Rohde beim Deutschen Tierschutzpreis 2026

Im Berliner Humboldt Carrée wurde der Deutsche Tierschutzpreis 2026 in verschiedenen Kategorien verliehen. Mit dabei waren auch viele Stars und Prominente, die sich als Tierfreunde engagieren. Zum Beispiel Stefanie Hertel mit Ehemann Lanny und Tochter Johanna Mross, Schlager-Ikone Dorthe Kollo, Annabelle Mandeng, Aurel Mertz, Comedian Oliver Polak, Tier-Influencer Nathan Goldblat oder Schauspieler Armin Rohde. Wir haben die Preisverleihung begleitet und uns umgehört: Wer hat welche Haustiere? Welches Verhältnis haben die VIPs zu Tieren? Warum sind Tiere so wichtig?

Armin Rohe wurde als „Stimme der Tiere“ ausgezeichnet

Armin Rohde wurde an dem Abend als „Stimme der Tiere“ mit dem Deutschen Tierschutzpreis geehrt. Im Interview sagte er über sein Engagement für Tiere: „Hauptsächlich bin ich damit beschäftigt, heimatlose Tiere oder Hunde aus Tierheimen in Familien zu bringen oder zu Herrchen, Frauchen… Für Hunde ein Zuhause zu finden. Ganz einfach. Wofür ich mich noch zu wenig einsetze ist Massentierhaltung, Anbindungshaltung und solche Geschichten, was da alles los ist, aber man kann nicht überall gleichzeitig sein.“ Armin Rohde hat selbst auch Tiere. Er erzählt: „Im Moment einen kleinen Hund aus der Ukraine, vorher ein American Bulldog, der längst über den Regenbogen ist und weiß Gott wo er sein Unwesen treibt. Ich bin erst relativ spät zum Tier gekommen, weil früher hätte mich das nervös gemacht. Da hätte mich schon einen Goldfisch nervös gemacht.“

Dorthe Kollo

Dorthe Kollo sagte uns: „Ich habe schon immer mein ganzes Leben lang einen Hund gehabt und ich habe jetzt auch noch meinen Hund, den Bruno der wird 17 jetzt. Ich habe auch Katzen gehabt. Ich liebe Tiere!“

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Oliver Polak

Oliver Polak kam mit einem Vierbeiner auf dem Arm uns erzählte: „Das ist mein Hund Stanley, Mini Pudel aus New York… Ja, wir haben denselben Friseur!…Ich kann mir persönlich ein Leben ohne einen Hund nicht vorstellen und ich glaube auch, jede Situation im Leben ist immer besser, wenn ein Tier im Raum ist.“

Nathan Goldblat hat Millionen von Follower im SocialMedia und nutzt seine Reichweite für den Tierschutz. Was Tiere ihm zurückgeben formuliert er so: „Liebe! Meistens ganz viel Liebe, wenn man mit Tieren ist. Und Liebe ist doch eigentlich das, was wir alle wollen.“

Armin Rohde mit Stefanie Hertel

Stefanie Hertel sorgte mit Ehemann und Tochter als Country Trio „More Than Words“ für musikalische Unterhaltung. Im Interview erklärte Stefanie: „Jeder Prominente, der sich einsetzt für den Tierschutz, ist einfach unglaublich wichtig.“ Haustiere gibt es im Hause Hertel auch. Dennoch sagt Stefanie: „Wir sind ja die meiste Zeit des Jahres unterwegs. Das heißt, wir können nicht viele Tiere haben. Das wird ein bisschen schwierig. Wir haben zwei Hunde, die sind auch meistens dabei. Heute leider nicht, weil es wäre zu stressig geworden. Ansonsten sind sie einfach viel mit auf Reisen und wenn Sie nicht mit können, dann sind Sie bestens untergebracht.“ Sie erklärt auch: „Die Begegnung mit Tieren ist einfach unglaublich besonders. Ich sage mal Tiere. Sind die besseren Menschen. Jeder, der ein Haustier hat, er kann das sicherlich nachvollziehen. Unsere Hunde sind Familienmitglieder, die gehören einfach dazu. Die versprühen so viel Wärme und Liebe und die sind auch sehr direkt. Die sagen es einem mitten ins Gesicht.“

Stefanie Hertel mit Ehemann Lanny Lanner und Tochter Johanna Mross

Johanna Mross erzählte uns über ihren Auftritt: „Es ist immer ein kleiner Familienausflug. Es ist immer schön mit den Beiden. Wir machen das ja mittlerweile schon seit 7 Jahren, Wahnsinn! Wir haben unfassbar viel Spaß und gemeinsam auf der Bühne zu stehen, gemeinsam zu reisen. Das ist immer so ein kleiner Urlaub, den wir zusammen verbringen.“

Das Gruppenbild beim Deutschen Tierschutzpreis 2026

Neben Armin Rohde wurden auch einige ehrenamtliche und besondere Initiativen mit dem Deutschen Tierschutzpreis bedacht. Gemeinsam strahlte alle Sieger mit den prominenten Laudatoren für das Gruppenfoto in die Kameras.

Die weiteren Gewinner des Deutschen Tierschutzpreises 2026 im Überblick

Der Hauptpreis ging an das Qualzucht-Evidenz Netzwerk QUEN

QUEN, das Qualzucht-Evidenz Netzwerk, bündelt fachlich und juristisch geprüfte Erkenntnisse zu zuchtbedingten Leiden bei unterschiedlichen Tierarten. Damit unterstützt es Veterinärämter in ihrer täglichen Arbeit dabei, rechtlich gegen Qualzuchten vorzugehen. Laut Tierschutzgesetz sind diese zwar seit vierzig Jahren verboten, das Gesetz ist jedoch zu unkonkret formuliert. QUEN kämpft für eine Konkretisierung des bestehenden Qualzuchtverbotes und schafft mit seiner Arbeit die Grundlage, um vermeidbares Tierleid wirksam zu stoppen. Das Team um Tierärztin Diana Plange und ihre Mitstreiter Walter Hohl und Dr. Christoph Maisack erhielt für seine Arbeit mit QUEN den mit 6.000 Euro dotierten Deutschen Tierschutzpreis 2026.

Brigitte Jenner mit dem Lebenswerk-Preis für jahrzehntelanges Engagement geehrt

Die Berliner Tierschützerin Brigitte Jenner hat ihr Leben insbesondere dem Kampf gegen Tierversuche gewidmet. Als langjähriges Vorstandsmitglied des Vereins Tierversuchsgegner Berlin und Brandenburg sowie des Tierschutzvereins für Berlin initiierte sie Veranstaltungen, Arbeitsgruppen und Aufklärungskampagnen zu tierversuchsfreien Forschungsmethoden. Zudem baute sie ein umfangreiches Netzwerk zwischen Tierschutz, Wissenschaft und Politik auf, prägte damit den öffentlichen Diskurs und trug dazu bei, dass mehrere Tierversuche eingestellt wurden. Für ihr über sechs Jahrzehnte andauerndes Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz erhielt sie den Deutschen Tierschutzpreis in der Kategorie „Lebenswerk“, dotiert mit 3.000 Euro.

Madita Jolie Fratzscher aus Thüringen bekam den Nachwuchspreis

Tierschutz-Nachwuchs aus Thüringen ausgezeichnet

Die 14-jährige Madita Jolie Fratzscher aus Thüringen zeigt, wie viel junge Menschen mit Eigeninitiative, Herz und Verantwortungsbewusstsein im Tierschutz bewegen können. Dafür erhielt sie den mit 3.000 Euro dotierten Deutschen Tierschutzpreis in der Kategorie „Nachwuchs“. Seit ihrem elften Lebensjahr engagiert sich Madita auf dem Lebens- und Begegnungshof Lana des Tierschutzvereins „Die Seelentröster“ in Altenberga. Sie versorgt die Tiere, leitet die Jugendtierschutzgruppe und übernimmt Bildungs- und Aufklärungsarbeit, etwa durch Schulbesuche und Aktionen in Jugendclubs. Über den TikTok-Kanal und die Social-Media-Präsenz des Vereins erreicht und begeistert sie junge Menschen für den Tierschutz.

Sandra Kühnert wurde für ihr Engagement für Igel geehrt

Stachelnasen Zwickauer Land gewinnen Publikumspreis

Der Verein Stachelnasen Zwickauer Land ging als Sieger aus der Online-Abstimmung hervor und erhielt den mit 3.000 Euro dotierten Deutschen Tierschutzpreis in der Kategorie „Publikumspreis“. Der Verein aus Sachsen versorgt verwaiste, kranke, unterernährte und geschwächte Igel, darunter auch Tiere mit schwersten Verletzungen durch Mähroboter. Mit dem Aufbau einer dauerhaften Igelstation in Zwickau schafft der Verein derzeit die Voraussetzungen, um die Versorgung hilfsbedürftiger Igel langfristig sicherzustellen. Mit 28 Prozent aller Stimmen setzten sich die Stachelnasen Zwickauer Land gegen das Hunde-Kompetenz-Projekt im Tierheim Kaiserslautern, die Initiative Katzenschutz Lahn-Dill, Tierschützerin Sabine Gallenberger aus München und die AG „Bennis Waldschützer*innen 3.0“ des Wiedtal-Gymnasiums in Neustadt (Wied) durch.

Stefanie Hertel und Dorthe Kollo

Armin Rohde hatte gute Laune

Comedian Aurel Mertz und Armin Rohde

Aurel Metz war Laudator für den Lebenswerk-Preis

Das Trio „More Than Words“: Stefanie Hertel, Lanny Lanner und Johanna Mross