Kolja Kleeberg zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Spitzenköchen Deutschlands – über viele Jahre erkochte er im Berliner Kult-Restaurant „VAU“ einen Michelin-Stern, ist einem Millionenpublikum aus TV-Shows wie „Die Küchenschlacht“ bekannt und kreiert nun schon seit vielen Spielzeiten die kulinarischen Menüs für den Berliner PALAZZO. Wir haben den Sternekoch bei der Mediennacht zur PALAZZO Berlin Premiere 2026 im Spiegelpalast am Bahnhof Zoo zum ausführlichen Exklusiv-Interview getroffen! Im Gespräch verrät Kolja Kleeberg alle Details zum neuen Vier-Gänge-Menü – von Guacamole mit Tomatentatar über gelbes Paprikarisotto mit konfierter Lachsforelle bis hin zur mit Tannenhonig lackierten Entenbrust – und erklärt augenzwinkernd, wie ihm ausgerechnet 250 Jahre US-Unabhängigkeitserklärung als geheimer Ideengeber dienten. Zudem gibt er spannende Einblicke hinter die Kulissen für rund 360 Gäste pro Abend, erzählt herzerwärmende Anekdoten über prominente Gäste wie Dustin Hoffman, Mario Adorf und Kalle Schwensen und gesteht, warum er privat nach Feierabend viel lieber ungarische Salami auf Roggenbrot isst als Hummer.