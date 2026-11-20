Tina Ruland zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands – unvergessen wurde sie einem Millionenpublikum vor allem als Kult-Figur „Uschi“ in den Kinohits „Manta, Manta“ und „Manta Manta – Zwoter Teil“ sowie durch zahlreiche erfolgreiche TV-Filme und Serien wie „Nicht von schlechten Eltern“ oder „Das Traumschiff“. Wir haben die sympathische Schauspielerin auf dem Roten Teppich beim „Goldenen Lenkrad 2026“ im Axel-Springer-Haus in Berlin zum herrlich unterhaltsamen Interview getroffen! Im Gespräch blickt Tina Ruland mit viel Humor auf ihr allererstes Auto zurück: eine alte Citroën Dyane – das Schwestermodell der legendären „Ente“ –, die ihr dank Rolldach das pure Gefühl von Cabrio-Freiheit schenkte. Allerdings hatte der Wagen eine kuriose Macke: Weil der Anlasser streikte, musste Tina Ruland ständig fremde Passanten bitten, mit einem Hammer vorne auf den Anlasser zu klopfen, während sie den Zündschlüssel drehte. Zudem verrät sie augenzwinkernd, warum in dem Wagen wegen fehlender Liegesitze keine großen Romanzen stattfanden – und erklärt, was den Opel Manta bis heute so unwiderstehlich sexy macht.