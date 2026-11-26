Bill Kaulitz ist jetzt auch Schauspieler

Filmpremiere im UCI an der East Side Gallery in Berlin. Noch bevor die Kaulitz-Brüder am 5.12.2026 im ZDF „Wetten, dass..?“ übernehmen, gab es eine ganz andere Premiere. In „Brute 1986“ wagt Bill Kaulitz zum ersten Mal den Sprung auf die große Kinoleinwand. Bill erschien mit Bruder Tom Kaulitz und den Jungs von Tokio Hotel. Gemeinsam mit der ganzen Band, aber auch mit Regisseur Marcel Walz und Darstellern posierte Bill in Leder-Hotpants und in einem durchsichtigen, goldenen Netzhemd für die Fotografen. In dem Film feiert der Sänger sein offizielles Schauspieldebüt. Und das hat es direkt in sich: Bill übernimmt eine Rolle in einem Horrorfilm, in dem seine Figur allerdings kein Happy End erlebt, sondern das Zeitliche segnet.

Die Kaulitz-Zwillinge und ihre Band „Tokio Hotel“

Bill erklärte: „Horrorfilm, ganz, ganz anders als das was ich bisher gemacht habe. Ich wollte möglichst brutal sterben. Das war mein Wunsch!“

Rockstar oder Schauspieler? Welcher Beruf Bill Kaulitz nun wohl besser gefällt? Bill: „Immer Rockstar! Aber ich nehme gerne beides wie gesagt, mein Oscar Kleid, das ist eigentlich bereit! Ich habe das Gefühl, ich könnte auch Grammy Gewinner sein und gleichzeitig den Oscar gewinnen.“

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Regisseur Marcel Walz mit Bill Kaulitz

Bill Kaulitz zeigte sich in einem extravaganten Outfit

Moderieren bald „Wetten, das..?“: Die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom

Auch andere VIPs wie Jenny Elvers, Art Garfunkel jr., Micaela Schäfer, Yvonne Wölke oder Julian F.M. Stoeckel kamen zur Premiere. Jenny fürchtete sich bereits vor dem Film: „Ich habe heute nur die schwachen Kontaktlinsen drin. Ich sehe so leicht verschwommen. Nein, wenn es mir zu brutal wird, mache ich die Augen zu.“

Jenny Elvers

Micaela Schäfer freute sich über das Schauspiel-Debut von Bill Kaulitz und sagte: „Ich habe auch schon zwei Filme gedreht mit dem Regisseur. Er macht mega-geile Slasher Filme und ich bin auch ein großer Horrorfilm Fan. Habe mich erst gewundert, dass Bill Kaulitz solche Horrorfilme dreht, aber ich finde das grandios, dass er sich in keine Schublade stecken lässt, dass er einfach sagt, hey geil, warum denn nicht, cooler Regisseur und man muss einfach auch Spaß haben im Leben. Man kann nicht immer nur alles für Geld zum Beispiel machen.“

Julian Stoeckel und Micaela Schäfer

Julian Stoeckel sagte: „Ich mag ja die Bill Kaulitz sehr gerne und wir mögen uns auch ganz gerne. Es ist ja ein Grund-Credo, eine Diva sticht der anderen Diva kein Auge aus. Nur den anderen!… Ich muss ehrlich zugestehen, dass ich Angst habe bei Horrorfilmen. Deswegen, wenn das jetzt ganz schlimm wird, dann muss ich entweder meine schöne Tasche vors Gesicht halten oder schreien oder beides.“

Reality TV Star Yvonne Woelke

Micaela Schäfer kam ziemlich angezogen anstatt nackt zur Premiere

Art Garfunkel jr.

Das Gesicht von Bill Kaulitz…

Tattoos zieren die Beine von Bill Kaulitz

Tokio Hotel zeigen sich gemeinsam bei der Filmpremiere

Bill und Tom Kaulitz