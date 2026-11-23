Ingo Appelt zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten und polarisierendsten Comedians und Kabarettisten Deutschlands – einem Millionenpublikum ist er durch Kult-Formate wie „Quatsch Comedy Club“, „Pfeffer“ oder „Die Ingo Appelt Show“ sowie seine Bühnenprogramme und Parodien bekannt. Wir haben ihn zur Eröffnung des solarbetriebenen Riesenrads für den guten Zweck am Wittenbergplatz beim KaDeWe in Berlin zum herrlich unterhaltsamen TIKonline.de Interview getroffen! Im Gespräch berichtet Ingo Appelt mit viel Witz von der Eröffnung samt Buzzer und Promi-Runden für den guten Zweck – inklusive Parodien von Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, Til Schweiger und Angela Merkel –, während ausgerechnet beim Fahren der Regen einsetzte. Egal, denn pro gefahrener Runde wurden 100€ an die Aktion „Kindeswohl-Berlin“ gespendet. Außerdem erzählt er von seinen besten und schlimmsten Geschenken aus dem KaDeWe, darunter eine Last-Minute-Markenuhr an Heiligabend, die den sonst nie weinenden Papa zu Tränen rührte. Zum Schluss wird es noch einmal nachdenklich und zugleich komisch: Ingo Appelt erklärt, warum er Weihnachten diesmal bewusst im kleinen Kreis feiert, statt wie im Vorjahr mit 14 Gästen in getrennten „Blasen“ zu landen – und freut sich über seinen neuen Bioethanol-Kamin im Mietshaus.