Stefanie Giesinger gehört zu den bekanntesten Models, Unternehmerinnen und Content Creatorinnen Deutschlands – seit ihrem Sieg bei „Germany’s Next Topmodel“ 2014 hat sie sich ein Millionenpublikum aufgebaut und ist unter anderem mit ihrem eigenen Label „MOЙ“ erfolgreich. Wir haben sie bei der „Esquire Townhouse“ Party 2026 im Kino International in Berlin zu einem sehr persönlichen Interview getroffen! Im Gespräch spricht Stefanie Giesinger darüber, was für sie echten Style ausmacht – und verrät, dass ihr glamouröser Auftritt in Berlin inklusive Louis-Vuitton-Kleid komplett geliehen ist. Zu Hause im November setzt sie hingegen auf maximalen Komfort mit dicken Wollsocken und oft sogar zwei Hosen übereinander, während sie auf frühere Modesünden heute deutlich entspannter und wohlwollender zurückblickt. Besonders persönlich wird es, als sie über ihr Leben seit dem 30. Geburtstag spricht: Sie erzählt, dass vieles ernster und grundlegender geworden ist, sie stärker auf ihre Kapazitäten bei Freunden und Jobs achtet, über das Thema Mutterwerden nachdenkt – und sich zu Weihnachten auf großen Familienzuwachs freut, weil sie Tante wird.

Stefanie Giesinger bei Esquire Townhouse 2026