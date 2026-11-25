Annika Ernst gehört zu den beliebtesten deutschen Film- und Fernsehschauspielerinnen – einem Millionenpublikum ist sie vor allem als „Dr. Johanna Rüdiger“ in der ZDF-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ sowie durch Rollen in „Einstein“, „Notruf Hafenkante“ und „SOKO Leipzig“ bekannt. Wir haben sie gemeinsam mit ihrer 19-jährigen Tochter Luna auf dem Roten Teppich der PALAZZO Berlin Premiere 2026 zum herrlich sympathischen Doppel-Interview getroffen! Im Gespräch erzählen Mutter und Tochter gut gelaunt, wie sie ihre Outfits vor gemeinsamen Auftritten abstimmen – und Annika Ernst verrät augenzwinkernd, dass ausschließlich Luna ihr Styling-Tipps gibt und ihr Kleid sogar noch einmal umgestellt hat, seit sie klein war. Zudem verrät die Schauspielerin spannende Details zur kommenden Staffel von „Der Bergdoktor“: Sechs von acht Folgen sind bereits abgedreht, der TV-Start steht rund um Anfang Januar bevor, und gerade bei der Rolle von Hans Gruber wird es besonders emotional und familiär.