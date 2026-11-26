Bill Kaulitz und sein Bruder Tom machen gerade Schlagzeilen um ihre Moderation der ZDF Kult-Show "Wetten, dass..?". Kurz vorher steht aber noch eine weitere Premire an: Bill Kaulitz gibt sein Debut als Schauspieler. Für den Kinofilm "Brute 1986" stand der "Tokio Hotel"-Sänger vor der Kamera und kommt aktuell auf die Leinwand. Bei der Filmpremiere im UCI Kino an der East Side Gallery in Berlin waren wir mit dabei. Das Genre des Streifens klingt überraschend: Horror! Bill Kaulitz kam mit Bruder und Band und plauderte im Interview…