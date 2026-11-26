Blick auf das Valle Gran Rey auf La Gomera.

Wer nach La Gomera reist, lässt den Massentourismus der großen Nachbarinseln weit hinter sich. Hier gibt es keine Bettenburgen, sondern tiefgrüne Schluchten, urige Bergdörfer und dieses ganz besondere, entschleunigte Lebensgefühl – nirgendwo spürt man das intensiver als im legendären Valle Gran Rey, dem „Tal des großen Königs“.

Kurzer Wegweiser: So kommst du ins Valle Gran Rey

Direktflüge aus Deutschland auf die kleine Kanareninsel gibt es nicht – der winzige Flughafen im Süden wird lediglich per Inselhopper (Binter Canarias) von Teneriffa oder Gran Canaria aus angeflogen. Der entspannteste Weg führt über Teneriffa Süd (TFS) und weiter zum Hafen von Los Cristianos. Von dort setzen die Schnellfähren (Fred. Olsen und Armas) in rund 50 Minuten nach San Sebastián de la Gomera über. Ein Mietwagen auf der Fähre mitzunehmen kostet meist nur einen überschaubaren Aufpreis – oft lohnt es sich aber preislich noch mehr, das Auto erst direkt am Hafen auf La Gomera zu übernehmen.

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Blick auf die Hauptstadt von La Gomera: San Sebastian mit Hafen.

Von der Inselhauptstadt San Sebastián schlängelt sich die kurvenreiche Panoramastraße durch das Inselinnere. Mit dem Mietwagen dauert die spektakuläre Fahrt rund 75 Minuten (mit dem Überlandbus der Linie 1 etwa 90 bis 100 Minuten). Der Weg selbst ist schon ein Erlebnis: Es geht vorbei an schroffen Felsformationen, tiefen Schluchten (Barrancos) und mitten durch den mystischen Nationalpark Garajonay, dessen uralter Lorbeerwald zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört, bevor sich plötzlich das dramatische, palmenbewachsene Tal des Valle Gran Rey bis hinunter zum Atlantik öffnet.

Romantische Dörfer und grüne Landschaften auf La Gomera

Die atemberaubenden Landschaften von La Gomera.

Was dich auf La Gomera & im Tal erwartet

La Gomera tickt anders als Teneriffa oder Gran Canaria. Große Städte sucht man vergeblich; stattdessen prägen weiße, an die Hänge geklebte Dörfer, Terrassenfelder und unzählige Kanarische Dattelpalmen das Bild. Aus deren Saft wird hier der berühmte, karamellig-würzige Miel de Palma (Palmensirup) gewonnen – ein Muss zu Ziegenkäse oder Desserts.

Frühstück auf La Gomera

Morgens weckt dich auf der Insel nicht der Straßenlärm, sondern das Krähen der Hähne aus den Nachbargärten. Im Valle Gran Rey selbst hat sich seit den 1970er-Jahren eine ganz eigene, entspannte Aussteiger- und Hippie-Kultur gehalten. Man hört an jeder Ecke Deutsch, trifft auf Lebenskünstler, Wanderer und Langzeiturlauber, und abends verschmelzen das Rauschen der Atlantikbrandung und das rhythmische Getrommel am Strand zu einer unvergleichlichen Atmosphäre.

Der größte Strand im Valle Gran Rey „Playa de la Calera“

Sonnenuntergang am „Playa de la Calera“ auf La Gomera.

Trommelkläge und Feuerschlucker tauchen allabendlich am Strand auf.

10 Dinge, die du im Valle Gran Rey unbedingt tun solltest

Den Sonnenuntergang an der Playa de la Calera mit Trommelklängen erleben Jeden Abend versammeln sich Einheimische, Aussteiger und Urlauber am Strand von La Calera (oder an der Playa del Inglés). Wenn die Sonne glutrot im Atlantik versinkt, setzen Trommeln, Didgeridoos und manchmal sogar Feuershows ein – ein echtes Ritual des Tals. Zur wilden Playa del Inglés spazieren Hinter einer schroffen Felswand liegt dieser ungezähmte Naturstrand mit schwarzem Vulkansand. Baden ist hier wegen der starken Strömung meist zu gefährlich, aber die Kulisse aus tosender Brandung und steilen Felswänden ist magisch. Hier wird auch FKK praktiziert. Auf den Spuren der Ureinwohner zum Wasserfall von El Guro wandern Vom Künstlerdorf El Guro führt ein schattiger Wanderweg durch Schilf und über Steine hinauf zu einem versteckten Wasserfall (Salto del Agua) in einer engen Felsschlucht. Den Mirador César Manrique besuchen Hoch über dem Tal thront dieser vom berühmten Künstler César Manrique entworfene Aussichtspunkt. Von der Terrasse blickst du wie aus der Vogelperspektive auf die grünen Palmenoasen und Terrassenfelder unter dir. Den Geheimstrand Playa de Vueltas für ein entspanntes Bad nutzen Während an den offenen Stränden oft hohe Wellen rollen, liegt die kleine schwarze Sandbucht direkt neben dem Hafen geschützt durch die Mole – perfekt zum ruhigen Schwimmen. Fangfrischen Fisch im Hafenviertel Vueltas genießen Setz dich mittags oder abends in eines der kleinen Lokale rund um den Hafen von Vueltas. Hier gibt es Papas Arrugadas (Runzelkartoffeln) mit scharfer Mojo-Soße und frisch gegrillten Papageienfisch (Vieja). Durch die verwinkelten Gassen von El Guro schlendern Das autofreie Bergdorf schmiegt sich steil an den Hang. Viele Häuser wurden liebevoll restauriert, überall blühen Bougainvilleen und die Ruhe ist fast unwirklich. Eine Bootstour zum Whale Watching ab Vueltas unternehmen Vor der Küste La Gomeras tummeln sich das ganze Jahr über Delfine und Grindwale. Kleine, umweltfreundliche Boote starten direkt vom Hafen aus zu behutsamen Beobachtungstouren. Im Café-Garten in La Playa oder Borbalán einen Barraquito trinken Gönn dir nachmittags den typisch kanarischen Schichtkaffee mit Kondensmilch, Licor 43, Espresso, Milchschaum und Zimt – am besten unter Schatten spendenden Bäumen mit Blick auf das bunte Treiben. Den Aufstieg nach Arure über den steilen Panorama-Pfad wagen Für Wanderfans: Der alte Verbindungsweg (Camino de la Mérica oder die Route über Guadá nach Arure) fordert zwar ordentlich Kondition, belohnt aber mit den besten Ausblicken über das gesamte Tal bis hinüber zur Nachbarinsel La Palma.

Der Strand im Ortsteil Vueltas im Valle Gran Rey heißt Playa de Vueltas und liegt direkt am kleinen Hafen.

Als beste Reisezeit empfiehlt sich für Sonnen- und Abendteuerhungerige Nordeuropäer November bis April. Ansonsten ist die Insel zu jeder Jahreszeit ein traumhaftes Ziel für Entdecker und Naturliebhaber.

Der lange Stadtstrand von Valle Gran Rey „Playa de la Calera“

…wild und schön…

Nach Sonnenuntergang wird es geheimnisvoll am Strand von Valle Gran Rey.