Julian F. M. Stoeckel gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten der deutschen Unterhaltungs- und Society-Szene – einem breiten Publikum ist er unter anderem als Reality-TV-Star, Moderator, Autor und gern gesehener Gast bei großen Events und Talkshows bekannt. Wir haben ihn auf dem Roten Teppich bei der Premiere des Horrorfilms „Brute 1986“ zum herrlich unterhaltsamen Interview getroffen, in dem Bill Kaulitz erstmals als Schauspieler antrat – kurz bevor er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz im ZDF als neues Moderations-Duo von „Wetten, dass..?“ an den Start geht! Mit viel Selbstironie und Diva-Charme verrät Julian F. M. Stoeckel, dass er Bill Kaulitz sehr mag und man sich gegenseitig respektiert, weil eine Diva der anderen kein Auge aushackt. Er bietet sich gar als Muse an. Außerdem gesteht er offen, dass er bei Horrorfilmen schnell Angst bekommt und im Ernstfall die Tasche vors Gesicht hält oder schreit – und erklärt, warum er Bill Kaulitz das Schauspiel problemlos zutraut, weil ein echter Bühnenmensch irre Szenen locker meistert.