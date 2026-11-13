Natalia Wörner rechnet ab: Peinlich, dass der Kanzler bei der Klimakonferenz fehlt!

Klartext und deutliche Worte von der grünen Bühne: Wir haben Schauspielerin Natalia Wörner bei der „Green Actors Lounge“ im Hotel "Das Stue" in Berlin zu einem hochaktuellen Thema getroffen! Im Interview äußert sich der prominente TV-Star fassungslos darüber, dass weder der deutsche Kanzler noch andere wichtige europäische Staatslenker (darunter Emmanuel Macron) bei der aktuellen Weltklimakonferenz 2026 (COP31) in Antalya präsent sind. Angesichts von Hitzesommern, Starkregen und einer immer drängenderen Klimakatastrophe sei dieses Fernbleiben in ihren Augen peinlich und schlichtweg ein Rätsel. Mit scharfen Worten kritisiert Natalia Wörner, dass im Moment alles zurückrudert und politische Passivität – angeführt durch internationale Vorbilder wie Trump – kopiert wird. Sie fordert entschlossenes Handeln statt Symbolpolitik. #weltklimakonferenz #klimaschutz #klima