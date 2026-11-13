Wolf Biermann wird 90: Was er sich zu seinem Geburtstag wünscht…

Wolf Biermann wird 90 (15.11.2026). Der gebürtige Hamburger Liedermacher, Lyriker und ehemalige DDR-Dissident Wolf Biermann, dessen Ausbürgerung 1976 deutsche Geschichte schrieb, feiert seinen 90. Geburtstag und steht aktuell mit einer großen Kinodokumentation erneut im Rampenlicht. Bei der Premiere des Films haben wir den streitbaren Künstler in Berlin getroffen, wo er uns auch ganz persönlich seinen größten Wunsch für das neue Lebensjahrzehnt verriet. Als einer der prägendsten politischen Songwriter des Landes blickt Biermann damit nicht nur auf ein bewegtes Leben zwischen Ost und West zurück, sondern bleibt auch mit 90 Jahren eine unüberhörbare Stimme unserer Zeit.