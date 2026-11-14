Star-Tenor Rolando Villazón ganz privat: Seine 3 Säulen für ein glückliches Leben!

Herzlichkeit, Leidenschaft und eine bewegende Botschaft für mehr Menschlichkeit: Wir haben Startenor Rolando Villazón nach der Verleihung der „Goldenen Erbse“ 2026 im Rahmen der 37. Berliner Märchentage zum exklusiven Interview getroffen! Sichtlich gerührt spricht der Weltstar über seine Liebe zu Märchen, Poesie und der unsterblichen Kraft von Geschichten – und spricht über seinen Auftritt in Claudio Monteverdis „Il combattimento di Tancredi e Clorinda“ an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Besonders ans Herz geht sein Engagement als Botschafter für die „Rote Nasen“-Klinikclowns: Wenn er selbst als „Dr. Rollo“ mit der roten Nase in Krankenhäuser geht, sieht er die wahren Helden in den Clowns, die täglich Humor, Musik und Farbe zu kranken Menschen bringen. Zudem verrät Rolando Villazón seine drei persönlichen Lebenssäulen (Liebe, Humor und Kunst) und richtet einen eindringlichen Wunsch für Zusammenhalt und Hoffnung in schwierigen Zeiten an die Welt.