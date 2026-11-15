Esther Schweins über Diabetes: „Dass meine Mutter noch lebt, ist ein Wunder!“

Berührend, aufklärend und ganz nahbar: Wir haben Schauspielerin Esther Schweins auf dem Roten Teppich der Diabetes Gala 2026 in Berlin zum Interview getroffen! Für Esther Schweins ist das Thema Diabetes seit frühester Kindheit schmerzhafte Realität: Als sie erst drei Jahre alt war, erkrankte ihre damals 40-jährige Mutter an Typ-1-Diabetes. Im Interview schildert die Schauspielerin offen die vielen dramatischen Tiefs und Krankenhausaufenthalte – und bezeichnet es als wahres Wunder sowie als Verdienst moderner medizinischer Innovationen, dass ihre Mutter heute ein hohes Alter erreicht hat. Zudem räumt Esther Schweins mit verbreiteten Klischees auf und erklärt eindringlich, warum Diabetes weit mehr bedeutet als den bloßen Verzicht auf Süßes. Abschließend verrät sie, wie sie selbst im Alltag mit viel Gemüse und Ballaststoffen auf ihre Gesundheit achtet und wie sie ihr Leben zwischen ihrer Wahlheimat Mallorca und ihrer Arbeit in Deutschland gestaltet.