Rhea Harder-Vennewald begeistert seit Jahrzehnten ein Millionenpublikum im deutschen Fernsehen – unter anderem durch ihre Kult-Rollen in Serien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ), „Berlin, Berlin“ sowie seit vielen Jahren als Kommissarin Franziska Jung im ZDF-Dauerbrenner „Notruf Hafenkante“. Wir haben die sympathische Schauspielerin auf dem Roten Teppich des „Goldenen Lenkrads 2026“ im Axel-Springer-Haus in Berlin getroffen! Im Gespräch blickt Rhea Harder mit viel Selbstironie auf ihr allererstes Auto zurück: einen südseeblauen Opel Corsa, den sie nach dem Schriftsteller Fjodor Dostojewski taufte. Doch statt romantischer Autokino-Geschichten beichtet sie einen herrlich skurrilen Fahranfänger-Fehler: Um auf dem Weg zu ihrem Opa Benzin zu sparen, schaltete sie bergab einfach den Motor aus – und krachte wegen des einrastenden Lenkradschlosses prompt gegen den Einfahrtspfeiler des Nachbarn. Ausgerechnet am Herrentag musste ihr Opa dann zur Kelle greifen und den Schaden reparieren. Eine filmreife, sympathische und absolut unterhaltsame Anekdote vom Berliner Roten Teppich!