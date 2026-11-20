Maren Gilzer wurde einem Millionenpublikum zunächst als Kult-Buchstabenfee im „Glücksrad“ sowie durch ihre langjährige Hauptrolle als Schwester Yvonne in der ARD-Erfolgsserie „In aller Freundschaft“ bekannt. Falk-Willy Wild wiederum begeistert seit Jahrzehnten als vielseitiger Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler – unter anderem bekannt aus Produktionen wie „Tatort“, „SOKO“, „Rote Rosen“ sowie zahlreichen großen Theatertourneen. Wir haben die beiden langjährigen Kollegen und Freunde auf dem Roten Teppich der PALAZZO Berlin Premiere 2026 zum herrlich unterhaltsamen Doppel-Interview getroffen! Im Gespräch verraten Maren Gilzer und Falk-Willy Wild, dass sie ein gemeinsames Bühnenstück planen – und warum es ihnen eine echte Herzensangelegenheit ist, damit gezielt in ländliche Regionen und kleine Ballsäle zu gehen, um die Menschen direkt vor Ort zu erreichen. Zudem gibt Maren Gilzer charmante Einblicke in ihr neues Leben im nordhessischen „Frau-Holle-Land“, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann Äpfel rüttelt, 12 Liter Apfelsaft presst und wie eine Weltmeisterin Marmelade einkocht – augenzwinkernder Vergleich mit der „Pechmarie“ inklusive…