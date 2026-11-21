Uwe Kröger zählt zu den größten Musical-Stars im deutschsprachigen Raum – bekannt wurde er einem Millionenpublikum unter anderem als „Der Tod“ in der Uraufführung von „Elisabeth“ sowie durch Hauptrollen in Welterfolgen wie „Rebecca“, „Tanz der Vampire“, „The Sound of Music“ oder „Das Phantom der Oper“. Wir haben den Ausnahmekünstler direkt nach der gefeierten Weltpremiere des Musicals „Der kleine Lord“ in Berlin zum ausführlichen Exklusiv-Interview getroffen! Sichtlich bewegt spricht Uwe Kröger über den Rausch der Premiere, die knappe Probenzeit und warum die berührende Weihnachtsgeschichte rund um Vergebung und Zusammenhalt das Publikum mitten ins Herz trifft. Zudem gibt der 61-Jährige – der im Dezember 62 Jahre alt wird – ganz private Einblicke in sein Leben: Er verrät, warum er Barcelona inzwischen verlassen hat und heute Kraft im ehemaligen Haus seiner Mutter weiter südlich in Spanien tankt, kündigt seine baldige Rückkehr nach Berlin mit „Das Phantom der Oper“ an und findet abschließend eindringliche Worte zu den aktuellen Kriegen auf der Welt.