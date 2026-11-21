Armin Rohde zählt zu den markantesten und beliebtesten Charakterdarstellern Deutschlands – einem Millionenpublikum ist er durch Kultfilme wie „Kleine Haie“, „Der bewegte Mann“ und „Lola rennt“ sowie als Kommissar Erichsen in der ZDF-Krimireihe „Nachtschicht“ bekannt. Beim Deutschen Tierschutzpreis 2026 in Berlin wurde der Schauspieler nun als „Stimme der Tiere“ ausgezeichnet – wir haben ihn vor Ort zum bewegenden Interview getroffen! Statt sich feiern zu lassen, zeigt sich Armin Rohde im Gespräch bemerkenswert selbstkritisch und nachdenklich: Er erklärt, warum er angesichts von Massentierhaltung und Anbindehaltung findet, die Ehrung eigentlich gar nicht verdient zu haben, und macht auf ein oft übersehenes Problem aufmerksam – nämlich dass viele Menschen ihre Haustiere aus finanzieller Not oder Wohnungsmangel schweren Herzens ins Tierheim geben müssen. Zudem gibt Armin Rohde ganz private Einblicke in sein eigenes Zusammenleben mit Tieren: Nach dem Tod seines geliebten American Bulldogs lebt heute ein kleiner Hund aus der Ukraine bei ihm – und mit einem Verweis auf Loriot erklärt der Schauspieler, warum Hunde mit ihrer bedingungslosen Liebe für ihn etwas Göttliches haben.