Stefanie Hertel zählt seit mehr als drei Jahrzehnten zu den bekanntesten und beliebtesten Sängerinnen und Moderatorinnen im deutschsprachigen Raum – vom Triumph beim „Grand Prix der Volksmusik“ bis hin zu ihrer gemeinsamen Familien-Country-Rockband „More Than Words“ mit ihrem Ehemann Lanny Lanner und ihrer Tochter Johanna Mross. Wir haben die engagierte Tierfreundin auf dem Roten Teppich des Deutschen Tierschutzpreises 2026 in Berlin zum herzlich-persönlichen Interview getroffen! Im Gespräch erklärt Stefanie Hertel, warum es ihr eine echte Herzensangelegenheit ist, jene Menschen zu ehren, die sich tagtäglich gegen Tierleid einsetzen. Außerdem verrät sie, wie ihre beiden Hunde normalerweise mit ihr auf Reisen gehen, warum Tiere für sie mit ihrer Wärme und Direktheit „die besseren Menschen“ sind – und wie dankbar sie heute dafür ist, anders als in früheren Jahren gemeinsam mit ihrer Familie unterwegs sein zu können.

Armin Rohde mit Stefanie Hertel beim Deutschen Tierschutzpreis 2026