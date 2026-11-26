Micaela Schäfer gehört zu den bekanntesten und schillerndsten Reality-TV-Stars, Models und DJanes Deutschlands – einem Millionenpublikum ist sie unter anderem durch Formate wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Germany’s Next Topmodel“ und „Das Sommerhaus der Stars“ bekannt. Wir haben sie auf dem Roten Teppich bei der Premiere des Horrorfilms „Brute 1986“ zum Exklusiv-Interview getroffen, in dem Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz erstmals als Schauspieler antrat – kurz bevor er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz im ZDF als neues Moderations-Duo von „Wetten, dass..?“ durchstartet! Im Gespräch verrät Micaela Schäfer, dass sie den Regisseur von „Brute 1986“ bestens kennt und selbst bereits zwei Filme mit ihm gedreht hat. Als großer Fan von Slasher-Filmen zeigt sie sich begeistert davon, dass sich Bill Kaulitz in keine Schublade stecken lässt, nicht nur aufs Geld schaut, sondern als echter Künstler mutig das macht, worauf er Lust hat.