Micaela Schäfer auf der "Wetten, dass..?"-Couch? Da würde sie nicht nein sagen. Anfang Dezember 2026 läuft die Kult-Show mit den Kaulitz-Brüdern als Moderatoren im ZDF und Micaela Schäfer bringt sich selbst gleich ins Gespräch. Bei der Premiere des Horrorfilms „Brute 1986“, in dem Bill Kaulitz sein Kino-Debut gab, war Micaela persönlich zugegen. Im Gespräch zeigt sich das Starlet verblüfft über die ZDF-Personalie in Form der Kaulitz-Brüder und erklärte, sie hätte niemals gedacht, dass Bill Kaulitz einmal „Wetten, dass..?“ moderiert. Mit einem Augenzwinkern tippt sie darauf, dass in der ersten Sendung gleich Heidi Klum auf der Couch sitzt – und bringt sich selbst ins Spiel, indem sie fragt, ob Bill Kaulitz vielleicht auch Gäste einlädt, die es zu Thomas-Gottschalk-Zeiten nicht geschafft haben: etwa eine Micaela Schäfer…