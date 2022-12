Sky du Mont mit zwei Frauen bei „Berlin Berlin“

Überraschung zur Premiere der Show „Berlin Berlin“ im Admiralspalast. Schauspieler Sky du Mont (75) erschien zuerst mit einer jungen Dame an seiner Seite auf dem Premierenteppich, posierte für die Fotografen. Es war seine Tochter Tara (aus der Ehe mit Mirja), die schon sehr groß geworden ist. Für Tara ist es eine Freude mal wieder mit dem Papa unterwegs zu sein. „Wir haben jetzt schon einige rote Teppiche zusammen gemacht. Aber jetzt nach zwei Jahren das erste Mal wieder zusammen“ sagte uns die 21-Jährige.

Sky sinnierte im Interview über die schönsten Momente seines Lebens: „Nichts ist zu kurzlebig wie meine Karriere oder die Karriere eines Schauspielers. Ein Flop und alles ist vergessen. Insofern sind das private Dinge, meine Kinder, meine Beziehungen, mein Buch, solche Sachen. Meine Schauspielerei ist jetzt nicht das Wichtigste in meinem Leben. War es aber auch nie.“

Dann war plötzlich noch eine Frau da! Die Österreichische Journalistin Julia Schütze (46) bringt seit diesem Jahr den Schauspieler wieder zum Strahlen. Die beiden haben sich in diesem Jahr kennen und lieben gelernt. Über das Jahr 2022 sagte uns Julia: „Mein Leben hat sich um 360 Grad gedreht. Allerdings mit einem bombastischen Ausgang, den ich mir echt nie habe zu träumen gewagt. Mit einem ganz fantastischen Mann ja, was brauche ich mehr?!“

Was sie an Sky so liebt? Julia: „Seine liebevolle Art, seinen Humor… Es ist eigentlich all das, was ich mir jemals von einem Mann gewünscht habe. Das es das wirklich gibt, hätte ich mir nie vorgestellt.“

Ob Julia die nächste Frau du Mont wird? Sky war bereits vier Mal verheiratet. Seine letzte Ehe mit Mirja hielt immerhin 16 Jahre (bis 2016).