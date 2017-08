„DER DUNKLE TURM“ – Edler Schmuck zum Kinostart zu gewinnen

Stephen Kings „DER DUNKLE TURM“ gehört zu den ambitioniertesten und umfangreichsten Werken eines der berühmtesten Autoren der Welt. Jetzt kommt diese Geschichte auch endlich auf die große Leinwand.

Zum Film:

Revolvermann Roland Deschain (IDRIS ELBA) ist der letzte seiner Art und gefangen in einem ewigen Kampf mit Walter O’Dim, auch bekannt als der Mann in Schwarz (MATTHEW MCCONAUGHEY). Roland ist fest entschlossen, ihn daran zu hindern, den Dunklen Turm zu Fall zu bringen, der das ganze Universum zusammenhält. Das Schicksal aller Welten steht auf dem Spiel, als das Gute und das Böse in einer ultimativen Schlacht aufeinanderprallen. Denn Roland ist der Einzige, der den Dunklen Turm vor dem Mann in Schwarz verteidigen kann.

Die Hauptrollen in diesem bildgewaltigen Action-Abenteuer spielen Idris Elba („Prometheus – Dunkle Zeichen“) als Roland Deschain und Matthew McConaughey („Interstellar“) als Walter O’Dim. Regie führte Nikolaj Arcel (“A Royal Affair”) nach einem Drehbuch von Akiva Goldsman & Jeff Pinkner und Anders Thomas Jensen & Nikolaj Arcel, basierend auf Kings Romanen. Die Produzenten des Films sind Akiva Goldsman, Brian Grazer, Ron Howard und Erica Huggins.

Hier der Filmtrailer:

Zum Kinostart (10.8.2017) verlost TIKonline.de zwei Mal das Filmplaket plus jeweils ein edles Schmuckstück von Schmuck-elfe.de! Dabei handelt es sich um ein SET Engelsflügel Anhänger Harmony inkl. Kette und Etui.

Zum Mitmachen einfach das Formular ausfüllen und das Stichwort „DER DUNKLE TURM“ eintragen. Einsendeschluss ist der 3.9.2017.

Ich möchte teilnehmen: Vor und Nachname (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Adresse (Pflichtfeld)

Postleitzahl (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Stichwort (Pflichtfeld)

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Zum Thema passendes Video