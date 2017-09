„Schloss aus Glas“ – Gewinne hier Filmpakete zum Kinostart!

Am 21. September 2017 ist in den deutschen Kinos Filmstart der hochkarätig besetzten Bestseller-Verfilmung SCHLOSS AUS GLAS (u.a. mit Oscar-Gewinnerin Brie Larson, Naomi Watts und Woody Harrelson).

Zum Film:

Für Jeanette (Brie Larson) ist das Leben ein großes Abenteuer. Ihr Vater Rex (Woody Harrelson) holt ihr die Sterne vom Himmel und verjagt die Dämonen, die sie nachts im Traum verfolgen. Was macht es da schon, mit leerem Magen ins Bett zu gehen, eine eigensinnige Künstlermutter (Naomi Watts) ertragen zu müssen oder in Nacht-und-Nebel-Aktionen den Wohnort zu wechseln. Sie ist ein glückliches Kind. Doch mit der Zeit können auch die hoffnungsvollen Geschichten des alkoholkranken Vaters nicht mehr von der bitteren Armut ablenken, in der Jeannette und ihr Familie leben, und das Lügengebäude der Eltern erweist sich als ebenso zerbrechlich wie das Schloss aus Glass, das Rex seiner Tochter jahrelang verspricht zu bauen…

Monatelang stand Jeanette Walls‘ autobiographischer Roman „Schloss aus Glas“ auf den Bestsellerlisten der New York Times und des Spiegel, nun kommt die beeindruckte Geschichte endlich ins Kino! In den Hauptrollen brillieren die Oscar-Gewinnerin Brie Larson („Raum“) als Jeannette Walls, die zweifach Oscar-nominierte Naomi Watts („Birdman“, „The Impossible“) als Mutter Rose Mary und der ebenfalls zweifach Oscar-nominierte Woody Harrelson („Die Tribute von Panem“-Franchise, „Planet der Affen: Survival“). als Vater Rex. Regie führt Destin Daniel Cretton („Short Term 12“), der zusammen mit Marti Noxon („Mad Man“ TV-Serie) auch das Drehbuch schrieb. Produziert wurde SCHLOSS AUS GLAS von Gil Netter („Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger“) und Ken Kao („The Nice Guys“).

Jeannette Walls‘ Debüt Schloss aus Glas avancierte schnell zum internationalen Bestseller, es wurde in dreiundzwanzig Sprachen übersetzt und ist in dreißig Ländern erschien. In Deutschland erschien der autobiografische Roman 2006 als Taschenbuch im Diana Verlag und wurde bisher über 600.000-mal verkauft.

